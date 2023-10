Fête de l’Orange 8 cours du Maréchal Foch Podensac, 2 mars 2024, Podensac.

Podensac,Gironde

Découvrez tous les trésors de l’Orange !

Cette Lillet et la fête de l’orange seront à l’heure grecque !

De la traditionnelle navel à la savoureuse orange à jus italienne, des sanguines aux célèbres bigarades, il y en aura pour tous les goûts ! (Programmation non communiquée à ce jour).

100% Gustatif avec son marché aux oranges, ses dégustations et ventes de spécialités, son menu grec sur réservation et ses crêpes à l’orange, l’association Carrément Goût et ses dégustations d’orange, ses sandwiches au foie gras ou aiguillettes de canard

100% Attractif avec sa visite des chais, et Olipalm et son jardin d’orangers

100% Festif avec Audrey Novelli et ses maquillages et tatouages, l’orchestre grec Morea & ses danseurs, les Satyres nature à la grecque..

2024-03-02 fin : 2024-03-03 18:00:00. EUR.

8 cours du Maréchal Foch

Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover all the treasures of the Orange!

This Lillet and the Orange Festival will be on Greek time!

From the traditional navel to the tasty Italian juice orange, from blood oranges to the famous bigarades, there will be something for everyone! (Program not yet available).

100% Gustative with its orange market, its tastings and sales of specialties, its Greek menu on reservation and its orange pancakes, the association Carrément Goût and its orange tastings, its sandwiches with foie gras or duck aiguillettes

100% Attractive with its visit of the wine cellars, and Olipalm and its orange garden

100% Festive with Audrey Novelli and her make-up and tattoos, the Greek orchestra Morea & its dancers, the Greek-style Satyrs.

¡Descubra todos los tesoros de la Naranja!

¡Este Festival del Lillet y la Naranja será en horario griego!

Desde la tradicional navel hasta la sabrosa naranja italiana de zumo, pasando por las naranjas sanguinas y las famosas bigarades, ¡habrá para todos los gustos! (Programa aún no disponible).

100% Gustative con su mercado de naranjas, sus degustaciones y venta de especialidades, su menú griego bajo reserva y sus tortitas de naranja, la asociación Carrément Goût y sus degustaciones de naranjas, sus bocadillos con foie gras o aiguillettes de pato

100% Attractif con su visita a las bodegas, y Olipalm y su jardín de naranjos

100% Festivo con Audrey Novelli y sus maquillajes y tatuajes, la orquesta griega Morea & sus bailarines, los Sátiros a la griega.

Entdecken Sie alle Schätze der Orange!

Dieses Lillet und das Orangenfest stehen ganz im Zeichen der griechischen Zeit!

Von der traditionellen Navel bis zur schmackhaften italienischen Saftorange, von der Sanguine bis zur berühmten Bigarade – es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein! (Die Programmgestaltung wurde bislang nicht bekannt gegeben).

100% Geschmackvoll mit seinem Orangenmarkt, seinen Verkostungen und dem Verkauf von Spezialitäten, seinem griechischen Menü auf Vorbestellung und seinen Orangenpfannkuchen, dem Verein Carrément Goût und seinen Orangenverkostungen, seinen Sandwiches mit Gänseleber oder Entennadelstreifen

100% Attraktiv mit seiner Besichtigung der Weinkellereien und Olipalm mit seinem Orangengarten

100% Festlich mit Audrey Novelli und ihren Make-ups und Tätowierungen, dem griechischen Orchester Morea & seinen Tänzern, den Satyrn Natur auf griechische Art.

