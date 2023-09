AKA spectacle jeune public 8 Cours des Carmes Langon, 9 décembre 2023, Langon.

Langon,Gironde

Il y a très longtemps, au tout début du début du début, il y avait le souffle, la mer infinie, et une tortue qui nage et qui nage et qui nage…

Des milliards d’années plus tard, une petite fille trouve une carapace de tortue sur laquelle sont inscrites toutes les histoires du monde.

C’est très fragile les histoires du monde. Si on arrête de les raconter, elles disparaissent.

La petite fille vivait dans un endroit où les histoires avaient disparu parce que les gens n’en racontaient plus. D’ailleurs, les gens ne se parlaient plus. Il n’y avait plus de mot…

Dans ce spectacle pour les tout-petits, vous découvrirez des cailloux qui parlent, des lames de xylophone, de l’eau, un hang qui ressemble drôlement à une tortue… pour raconter la naissance du monde et celle du langage.

Jeune public de 1 à 5 ans

Durée : 25min

Atelier langue des signes parent-enfant avec Marie Lemot, le 9 décembre.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 11:00:00. EUR.

8 Cours des Carmes Centre Culturel des Carmes

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A very long time ago, at the very beginning of the very beginning of the very beginning, there was breath, the infinite sea, and a turtle that swam and swam and swam?

Billions of years later, a little girl finds a turtle shell on which are inscribed all the stories of the world.

The stories of the world are very fragile. If you stop telling them, they disappear.

The little girl lived in a place where stories had disappeared because people stopped telling them. In fact, people no longer spoke to each other. There were no more words?

In this show for toddlers, you’ll discover talking pebbles, xylophone blades, water and a hang that looks an awful lot like a turtle… to tell the story of the birth of the world and the birth of language.

Young audience 1 to 5 years

Running time: 25min

Parent-child sign language workshop with Marie Lemot, December 9

Hace mucho tiempo, al principio del principio del principio, existía el aliento, el mar infinito, y una tortuga que nadaba y nadaba y nadaba..

Miles de millones de años después, una niña encontró un caparazón de tortuga en el que estaban escritas todas las historias del mundo.

Las historias del mundo son muy frágiles. Si dejas de contarlas, desaparecen.

La niña vivía en un lugar donde las historias habían desaparecido porque la gente había dejado de contarlas. De hecho, la gente ya no hablaba entre sí. Ya no había palabras..

En este espectáculo para niños pequeños, descubrirás guijarros parlantes, láminas de xilófono, agua y una percha que se parece muchísimo a una tortuga… para contar la historia del nacimiento del mundo y del nacimiento del lenguaje.

Para niños de 1 a 5 años

Duración: 25 minutos

Taller de lenguaje de signos para padres e hijos con Marie Lemot, 9 de diciembre

Vor langer Zeit, ganz am Anfang des Anfangs des Anfangs, gab es den Atem, das endlose Meer und eine Schildkröte, die schwamm und schwamm und schwamm?

Milliarden Jahre später findet ein kleines Mädchen einen Schildkrötenpanzer, auf dem alle Geschichten der Welt geschrieben stehen.

Die Geschichten der Welt sind sehr zerbrechlich. Wenn man aufhört, sie zu erzählen, verschwinden sie.

Das kleine Mädchen lebte an einem Ort, an dem die Geschichten verschwunden waren, weil die Menschen sie nicht mehr erzählten. Die Menschen sprachen auch nicht mehr miteinander. Es gab keine Worte mehr

In diesem Theaterstück für Kleinkinder entdecken Sie sprechende Steine, Xylophonblätter, Wasser und einen Hang, der einer Schildkröte ähnelt, um von der Entstehung der Welt und der Sprache zu erzählen.

Junges Publikum von 1 bis 5 Jahren

Dauer: 25min

Workshop Eltern-Kind-Zeichensprache mit Marie Lemot am 9. Dezember

