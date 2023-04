Exposition Paso Doble 8 Cours des Carmes, 6 avril 2023, Langon.

Paso doble est une exposition en tandem, une mise en jeu entre deux sensibilités, deux itinéraires de peintres, proches et différents, qui travaillent, se rencontrent et échangent régulièrement depuis plusieurs décennies et que réunit le même engagement exigeant pour la peinture..

2023-04-06 à ; fin : 2023-05-27 . .

8 Cours des Carmes Centre Culturel des Carmes

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Paso doble is an exhibition in tandem, a play between two sensibilities, two itineraries of painters, close and different, who work, meet and exchange regularly for several decades and who are united by the same demanding commitment to painting.

Paso doble es una exposición en tándem, un juego entre dos sensibilidades, dos itinerarios de pintores, cercanos y diferentes, que trabajan, se encuentran e intercambian regularmente desde hace varias décadas y que están unidos por el mismo compromiso exigente con la pintura.

Paso doble ist eine Tandem-Ausstellung, ein Spiel zwischen zwei Sensibilitäten, zwei Wegen von Malern, die sich nahe stehen und unterschiedlich sind, die seit mehreren Jahrzehnten regelmäßig arbeiten, sich treffen und austauschen und die das gleiche anspruchsvolle Engagement für die Malerei vereint.

