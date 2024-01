Jeu de piste Aubagne à travers le temps 8 cours Barthélemy Aubagne, mardi 6 février 2024.

Aubagne Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06

fin : 2024-12-28

Mais qui est donc Arnaud Mathieu, personnage qui a donné son nom à un square de la ville et dont personne ne connaît l’identité ?!!!

Aidez le professeur Alban dans ses recherches, ralenties par son enlèvement, afin de percer le mystère…Familles

Les joueurs se voient remettre le carnet de recherche du Professeur Alban, contenant un message codé, et sont invités à l’aider à compléter ses investigations et à résoudre le mystère de sa disparition.



Profitez d’une expérience ludique pour découvrir l’histoire et le patrimoine de la ville. Amusez-vous en famille, en vivant cette aventure immersive.

Une récompense vous attend.

EUR.

8 cours Barthélemy Point de départ : Office de tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-02 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile