Visite contée « Il était une fois Albanéa » spécial famille 8 cours Barthélemy Aubagne, 23 octobre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

L’OT en collaboration avec « Provence Buissonnière », propose de découvrir Aubagne autrement. Cette visite contée vous embarquera dans un univers un peu légendaire, un peu historique, parfois vrai, parfois un peu moins, mais totalement merveilleux.. Familles

2023-10-23 14:30:00 fin : 2023-10-23 16:30:00. EUR.

8 cours Barthélemy Office de tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Tourist Office, in collaboration with « Provence Buissonnière », invites you to discover Aubagne in a different way. This storytelling tour will take you into a world that’s a little legendary, a little historical, sometimes true, sometimes less so, but totally wonderful.

La Oficina de Turismo, en colaboración con Provence Buissonnière, propone una forma diferente de descubrir Aubagne. Esta visita guiada le adentrará en un mundo un poco legendario, un poco histórico, a veces verídico, a veces no tanto, pero totalmente maravilloso.

Das Fremdenverkehrsamt bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit « Provence Buissonnière » die Möglichkeit, Aubagne auf andere Weise zu entdecken. Diese Führung entführt Sie in eine Welt, die ein wenig legendär, ein wenig historisch, manchmal wahr, manchmal weniger wahr, aber vollkommen wunderbar ist.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile