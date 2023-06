Stages de Tufting : fabrication de votre tapis en 100% laine 8 Côte Jacquemart Romans-sur-Isère, 12 juillet 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Plongez dans l’univers du tufting et réalisez votre tapis unique avec Alice, artisan tufteuse !



Mardi 12 et 26 Juillet : fabrication de votre tapis 100% laine

Tarifs : 280€ la journée/ 460€ pour 2 jours de formation complète.

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 . .

8 Côte Jacquemart Atelier Galerie Alice Rivière

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Dive into the world of tufting and make your own unique rug with tufting craftswoman Alice!



Tuesday July 12 and 26: make your own 100% wool rug

Prices: 280? per day / 460? for 2 days of full tuition

Sumérgete en el mundo del tufting y crea tu propia alfombra única con Alice, ¡una artesana del tufting!



Martes 12 y 26 de julio: confeccione su propia alfombra 100% lana

Precios: 280? por día / 460? por 2 días de clases completas

Tauchen Sie ein in die Welt des Tuftings und gestalten Sie Ihren einzigartigen Teppich mit Alice, einer Kunsthandwerkerin, die Tufting betreibt!



Dienstag, 12. und 26. Juli: Herstellung Ihres Teppichs aus 100 % Wolle

Preis: 280? pro Tag/ 460? für 2 Tage Gesamtkurs

Mise à jour le 2023-06-03 par Valence Romans Tourisme