le dimanche 24 avril à 14:00

8 artistes clowns se rassemblent pour une journée de création vibrante d’imaginaire, poésie, rire, gaité, générosité, humanité, amitié… Une belle et folle équipée de rêveurs, déambulant sur la piste. Avec : Ysabelle Voscaroudis, Angélique Fontaine, Valentine, Julien Cousin, Ratiba Mokri, Mariette Arnaud, Oswaldo Rodriguez, Nathalie Le Guillanton. « Nous te rendons hommage, nous les saltimbanques, tes amis » : les amis de l’artiste clowne Isabelle Seront lui rendent hommage à travers cette création. Associée à l’exposition « Cirque et Saltimbanques, en habit de Lumières » pour plusieurs spectacles et rencontres avec le public, Isabelle Seront a perdu la vie en janvier 2022. Cette exposition lui est dédiée.

Nombre de places limité, réservation obligatoire, Durée : 3h30

185 Rte de Dieppe, 76960 Notre-Dame-de-Bondeville

2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T17:30:00

