FESTIVAL RÉSONUANCES – TRIO IN UNO AU MUSÉE DU TEXTILE 8 Chemin Vieille Route du Col d’Oderen Ventron, 12 juillet 2023, Ventron.

Ventron,Vosges

Trio in Uno : Giulia TAMANINI : saxophone, José FERREIRA : guitare, Diego CARDOSO : violoncelle. Cap sur le Brésil depuis la prairie du Musée du Textile des Vosges qui offrira un écrin bucolique à Trio in Uno, violoncelle, guitare et saxophone, en semaine d’ouverture du Festival RésoNuances. Buvette et petite restauration à partir de 18h30. Réservation du repas conseillé, directement auprès du Musée du Textile. Début du concert à 20h.. Tout public

Mercredi 2023-07-12 20:00:00 fin : 2023-07-12 . 14 EUR.

8 Chemin Vieille Route du Col d’Oderen Prairie du Musée du Textile

Ventron 88310 Vosges Grand Est



Trio in Uno: Giulia TAMANINI: saxophone, José FERREIRA: guitar, Diego CARDOSO: cello. Head for Brazil from the meadow of the Musée du Textile des Vosges, a bucolic setting for Trio in Uno, cello, guitar and saxophone, during the opening week of the Festival RésoNuances. Refreshments and snacks from 6:30pm. Reservations recommended, directly with the Musée du Textile. Concert starts at 8pm.

Trio in Uno: Giulia TAMANINI: saxofón, José FERREIRA: guitarra, Diego CARDOSO: violonchelo. La pradera del Museo Textil de los Vosgos, bucólico marco para el Trío en Uno, violonchelo, guitarra y saxofón, en la semana inaugural del Festival RésoNuances. Refrescos y aperitivos a partir de las 18.30 h. Le aconsejamos que reserve su comida directamente en el Musée du Textile. Concierto a partir de las 20.00 h.

Trio in Uno: Giulia TAMANINI: Saxophon, José FERREIRA: Gitarre, Diego CARDOSO: Violoncello. Von der Wiese des Textilmuseums der Vogesen aus, die dem Trio in Uno, Cello, Gitarre und Saxophon eine bukolische Kulisse bietet, geht es in der Eröffnungswoche des Festivals RésoNuances nach Brasilien. Getränke und kleine Speisen ab 18:30 Uhr. Reservierung des Essens empfohlen, direkt beim Textilmuseum. Beginn des Konzerts um 20 Uhr.

