SEMAINE DU PAYSAGE 2023 – EXPOSITION ÇA CHUCHOTE DANS LA FORÊT 8 chemin vieille route du col d’Oderen, 27 mai 2023, Ventron.

Ventron,Vosges

SEMAINE DU PAYSAGE 2023 – EXPOSITION ÇA CHUCHOTE DANS LA FORÊT : Dans ce court-métrage, le lien intergénérationnel est consolidé, l’activité en famille est partagée, la confection de costumes appelle l’entraide, pour prendre conscience des enjeux environnementaux en découvrant Vosegus, personnage mythologique de l’histoire locale. Film proposé par l’ECSP de Cornimont, Ghislain BOURQUIN, Pauline HUG-GEHIN et Sophie NOWAK.. Tout public

Vendredi 2023-05-27 à ; fin : 2023-06-04 . 0 EUR.

8 chemin vieille route du col d’Oderen Musée du Textile

Ventron 88310 Vosges Grand Est



LANDSCAPE WEEK 2023 – EXHIBITION ÇA CHUCHOTE DANS LA FORÊT : In this short film, the intergenerational link is consolidated, the family activity is shared, the making of costumes calls for mutual aid, to become aware of environmental issues by discovering Vosegus, a mythological character from local history. Film proposed by the ECSP of Cornimont, Ghislain BOURQUIN, Pauline HUG-GEHIN and Sophie NOWAK.

SEMANA DEL PAISAJE 2023 – EXPOSICIÓN ÇA CHUCHOTE DANS LA FORÊT : En este cortometraje, se consolida el vínculo intergeneracional, se comparte la actividad familiar, la confección de disfraces llama a la ayuda mutua, a tomar conciencia de los problemas medioambientales descubriendo a Vosegus, personaje mitológico de la historia local Película propuesta por la ECSP de Cornimont, Ghislain BOURQUIN, Pauline HUG-GEHIN y Sophie NOWAK.

SEMAINE DU PAYSAGE 2023 – AUSSTELLUNG ÇA CHUCHOTE DANS LA FORÊT: In diesem Kurzfilm wird die Verbindung zwischen den Generationen gefestigt, die Aktivität in der Familie wird geteilt, die Herstellung von Kostümen ruft zur gegenseitigen Hilfe auf, um sich der Umweltprobleme bewusst zu werden, indem man Vosegus, eine mythologische Figur der lokalen Geschichte, entdeckt. Der Film wurde von der ECSP Cornimont, Ghislain BOURQUIN, Pauline HUG-GEHIN und Sophie NOWAK vorgeschlagen.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES