APÉRITIF FERMIER – MIELLERIE DES CLAUSES 8 Chemin Pech de la Garrigue Montséret, 23 août 2023, Montséret.

Montséret,Aude

Venez découvrir les secrets de fabrication et l’histoire de l’hydromel lors d’une dégustation de quatre hydromels d’âges différents accompagnés de produits locaux. Savourez l’association de l’hydromel et des produits fermiers !

Réservation obligatoire.

2023-08-23 18:00:00 fin : 2023-08-23 . EUR.

8 Chemin Pech de la Garrigue

Montséret 11200 Aude Occitanie



Come and discover the secrets of mead making and the history of mead during a tasting of four meads of different ages, accompanied by local produce. Enjoy the combination of mead and farm produce!

Reservations required

Venga a descubrir los secretos de la elaboración del hidromiel y su historia mientras degusta cuatro hidromieles añejos diferentes acompañados de productos locales. Saboree la combinación de hidromiel y productos agrícolas

Imprescindible reservar

Entdecken Sie die Geheimnisse der Herstellung und die Geschichte des Met bei einer Verkostung von vier Metsorten unterschiedlichen Alters, die von lokalen Produkten begleitet werden. Genießen Sie die Verbindung von Met und Produkten vom Bauernhof!

Reservierung erforderlich

