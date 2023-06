Journée bien-être au Château Latour-Martillac 8 Chemin La Tour Martillac, 24 juin 2023, Martillac.

Martillac,Gironde

« Ida Yoga Expériences » vous invite, le temps d’une journée, au cœur de notre vignoble, à vous ressourcer et à vous reconnecter à la nature, à votre être intérieur et aux énergies qui vous entourent.

Cultivez votre bien-être – et votre féminité – dans le cadre apaisant et chaleureux du domaine ; et entreprenez un véritable voyage intérieur à travers le yoga et la céramique . Soins, méditations et guidances, accordez-vous une journée de bien-être et de détente, mais aussi de partage à travers de riches rencontres. Aux côtés d’Elodie Birabeau, Fondatrice de « Ida Yoga Expériences » et de Marion Grosbois, céramiste, échangez avec nombreuses autres femmes passionnées.

Renouez avec la matière et vos sens dans cette journée exclusivement réservée aux femmes..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 17:30:00. .

8 Chemin La Tour

Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« Ida Yoga Experiences invites you to spend a day in the heart of our vineyards, to recharge your batteries and reconnect with nature, your inner self and the energies that surround you.

Cultivate your well-being – and your femininity – in the warm, soothing surroundings of the estate, and embark on a veritable inner journey through yoga and ceramics. With treatments, meditations and guidance, treat yourself to a day of well-being and relaxation, as well as a chance to meet new people. Join Elodie Birabeau, founder of « Ida Yoga Expériences », and Marion Grosbois, ceramist, for a discussion with many other passionate women.

Reconnect with materials and your senses on this day reserved exclusively for women.

« Ida Yoga Experiences » te invita a pasar un día en el corazón de nuestros viñedos, para recargar las pilas y reconectar con la naturaleza, tu yo interior y las energías que te rodean.

Cultive su bienestar -y su feminidad- en el entorno cálido y relajante de la finca, y embárquese en un auténtico viaje interior a través del yoga y la cerámica. Con tratamientos, meditaciones y orientación, regálese un día de bienestar y relajación, además de la oportunidad de conocer gente nueva. Únase a Elodie Birabeau, fundadora de « Ida Yoga Expériences », y a Marion Grosbois, ceramista, en un coloquio con muchas otras mujeres apasionadas.

Reconecte con los materiales y sus sentidos en esta jornada reservada exclusivamente a las mujeres.

« Ida Yoga Expériences » lädt Sie ein, einen Tag lang im Herzen unserer Weinberge neue Energie zu tanken und sich mit der Natur, Ihrem inneren Wesen und den Energien, die Sie umgeben, wieder zu verbinden.

Pflegen Sie Ihr Wohlbefinden und Ihre Weiblichkeit in der beruhigenden und warmen Umgebung des Weinguts und begeben Sie sich auf eine wahre innere Reise durch Yoga und Keramik. Behandlungen, Meditationen und Führungen: Gönnen Sie sich einen Tag des Wohlbefindens und der Entspannung, aber auch des Austauschs durch reiche Begegnungen. An der Seite von Elodie Birabeau, Gründerin von « Ida Yoga Expériences », und Marion Grosbois, Keramikerin, können Sie sich mit vielen anderen begeisterten Frauen austauschen.

Lassen Sie sich an diesem Tag, der ausschließlich Frauen vorbehalten ist, wieder mit der Materie und Ihren Sinnen verbinden.

Mise à jour le 2023-06-06 par OT Montesquieu