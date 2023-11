Réveillon de la Saint-Sylvestre 8 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence, 31 décembre 2023, Beaumont-lès-Valence.

Beaumont-lès-Valence,Drôme

Le Comité des fêtes de Beaumont-lès-Valence organise son réveillon du nouvel an ! La soirée sera animée par Franck Barnier Aubert (chanteur des Toons en solo)..

2023-12-31 20:15:00 fin : 2023-12-31 . EUR.

8 chemin des Fontaines Salle des fêtes

Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Beaumont-lès-Valence Comité des fêtes is organizing its New Year’s Eve party! The evening will be hosted by Franck Barnier Aubert (Toons solo singer).

El Comité des fêtes de Beaumont-lès-Valence organiza su fiesta de Nochevieja El anfitrión de la velada será Franck Barnier Aubert (vocalista de Les Toons).

Das Festkomitee von Beaumont-lès-Valence organisiert seinen Neujahrsempfang! Der Abend wird von Franck Barnier Aubert (Solosänger der Toons) moderiert.

Mise à jour le 2023-11-13 par Valence Romans Tourisme