Samedi jeux ! 8 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence, 30 septembre 2023, Beaumont-lès-Valence.

Beaumont-lès-Valence,Drôme

L’association « Beaumont nous retrouver » proposera deux journées d’animations sur l’esplanade de la salle des fêtes.



– Programmation complète à venir. -.

2023-09-30 fin : 2023-10-01 . EUR.

8 chemin des Fontaines Esplanade de la salle des fêtes

Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The « Beaumont nous retrouver » association will be offering two days of entertainment on the esplanade around the village hall.



– Full program to follow. –

La asociación « Beaumont nous retrouver » ofrecerá dos días de animación en la explanada del ayuntamiento.



– Programa completo en breve. –

Der Verein « Beaumont nous retrouver » wird zwei Tage lang Veranstaltungen auf der Esplanade des Festsaals anbieten.



– Vollständige Programmierung folgt. –

Mise à jour le 2023-09-11 par Valence Romans Tourisme