VISITE DE LA MIELLERIE DU METTEY 8 chemin de Sapois Gerbamont, 12 juin 2023, Gerbamont.

Gerbamont,Vosges

Retrouvez-nous à la miellerie de 14h00 à 17h00 tous les samedis et vendredis ou en période de vacances scolaires du mardi au samedi.

Visites commentées les mardis et vendredis de juillet et août à 16h00 sur réservation. Visite de groupe possible sur réservations (CE, Scolaires,centre aérè,associations). Selon nos récoltes nous proposons nos miels de sapin,montagne,acacia et tilleul.. Tout public

Vendredi à 14:00:00

8 chemin de Sapois

Gerbamont 88120 Vosges Grand Est



Meet us at the honey house from 2:00 pm to 5:00 pm every Saturday and Friday or during school vacations from Tuesday to Saturday.

Guided tours on Tuesdays and Fridays in July and August at 16:00 on reservation. Group visits are possible on reservation (CE, schoolchildren, aerial center, associations). According to our harvests we propose our honeys of fir, mountain, acacia and lime tree.

Nos vemos en la Casa de la Miel de 14:00 a 17:00 todos los sábados y viernes o durante las vacaciones escolares de martes a sábado.

Visitas guiadas los martes y viernes de julio y agosto a las 16:00 h previa reserva. Posibilidad de visitas en grupo previa reserva (CE, escolares, centro aéreo, asociaciones). En función de nuestras cosechas, le proponemos nuestras mieles de abeto, de montaña, de acacia y de tilo.

Besuchen Sie uns im Honigraum von 14:00 bis 17:00 Uhr jeden Samstag und Freitag oder während der Schulferien von Dienstag bis Samstag.

Kommentierte Besichtigungen dienstags und freitags im Juli und August um 16.00 Uhr nach Voranmeldung. Gruppenbesuche sind nach vorheriger Reservierung möglich (CE, Schulklassen, Centre Aerèè, Vereine). Je nach Ernte bieten wir unseren Tannen-, Berg-, Akazien- und Lindenhonig an.

