Soirée huitres et fruits de mer 8 chemin de la Manche Montélimar, 1 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Très heureux de vous avoir reçu le 10 Novembre pour notre premier buffet huitres & fruits de mer, nous vous invitons à réserver pour le prochain avec les huitres du Vivier du logeo..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

8 chemin de la Manche Hôtel-Restaurant le Printemps

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We were delighted to welcome you on November 10 for our first oysters & seafood buffet, and we invite you to book your next one with oysters from Le Vivier du logeo.

Tuvimos el placer de recibirle el 10 de noviembre en nuestro primer bufé de ostras y marisco, y le invitamos a reservar para el próximo, con ostras del Vivier du logeo.

Wir freuen uns sehr, dass wir Sie am 10. November zu unserem ersten Austern- und Meeresfrüchtebuffet begrüßen durften und laden Sie ein, für das nächste Buffet mit Austern aus dem Vivier du logeo zu reservieren.

