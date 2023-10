Soirée huitres et fruits de mer 8 chemin de la Manche Montélimar, 10 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Nous vous attendons nombreux pour déguster des fruits de mer dans la bonne humeur..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

8 chemin de la Manche Hôtel-Restaurant le Printemps

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We look forward to seeing you there to enjoy seafood in good spirits.

Esperamos verle allí para disfrutar de unos mariscos de buen humor.

Wir erwarten Sie zahlreich, um Meeresfrüchte in guter Stimmung zu genießen.

Mise à jour le 2023-10-21 par Montélimar Tourisme Agglomération