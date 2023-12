Réveillon du Nouvel An 8 Chemin de la Cabette Saint-Goin, 31 décembre 2023 19:00, Saint-Goin.

Saint-Goin,Pyrénées-Atlantiques

L’Union Sportive de Josbaig vous invite au repas de son nouvel an.

Amuses gueules : tartine de pain de maïs & foie gras, croquettes de chorizo, gambas panée chapelure panko, velouté de chou-fleur et châtaignes, feuilletée confiture de poivrons et coppa, pana cotta de betterave au chèvre frais, plateau de légumes croquants, tapenades variés

Entrée : bouchée aux noix de pétoncles sauce champagne

Plat : ballotine de volaille farcie au confit de canard, fondant à la pomme de terre

Desserts : fromage de brebis & salade, farandole de desserts.

Menu tout compris (apéritif offert par l’association, menu, 1 coupe de champagne, vin, digestif, café & soirée).

Réservations jusqu’au 7 décembre.

Ouvert à tous..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 23:59:00. EUR.

8 Chemin de la Cabette Stade André Mayca

Saint-Goin 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Union Sportive de Josbaig invites you to its New Year’s meal.

Appetizers: cornbread & foie gras tartine, chorizo croquettes, breaded king prawns with panko breadcrumbs, cauliflower and chestnut velouté, puff pastry with bell pepper jam and coppa, beet pana cotta with fresh goat’s cheese, crunchy vegetable platter, various tapenades

Appetizer: scallop bouchée with champagne sauce

Main course: ballotine of poultry stuffed with duck confit, potato fondant

Desserts: ewe’s milk cheese & salad, farandole of desserts.

All-inclusive menu (aperitif offered by the association, menu, 1 glass of champagne, wine, digestif, coffee & party).

Reservations until December 7.

Open to all.

La Unión Deportiva de Josbaig le invita a su comida de Año Nuevo.

Aperitivos: tartine de pan de maíz y foie gras, croquetas de chorizo, langostinos empanados con pan rallado panko, velouté de coliflor y castañas, mermelada de pimientos y hojaldre de coppa, pana cotta de remolacha con queso fresco de cabra, tabla de verduras crujientes, tapenades variadas, etc

Entrante: bouchée de vieiras con salsa de champán

Plato principal: ballotina de ave rellena de confit de pato, fondant de patata

Postres: queso de oveja y ensalada, farandula de postres.

Menú todo incluido (aperitivo ofrecido por la asociación, menú, 1 copa de champán, vino, digestivo, café y fiesta).

Reserva obligatoria hasta el 7 de diciembre.

Abierto a todos.

Die Union Sportive de Josbaig lädt Sie zu ihrem Neujahrsessen ein.

Vorspeisen: Maisbrot & Gänseleberpastete, Chorizo-Kroketten, panierte Gambas mit Panko-Bröseln, Blumenkohl-Kastanien-Suppe, Blätterteigpastete mit Paprikamarmelade und Coppa, Rote-Bete-Pana-Cotta mit Ziegenfrischkäse, Platte mit knackigem Gemüse, verschiedene Tapenaden

Vorspeise: Bouchée mit Jakobsmuscheln in Champagnersauce

Gang: Geflügelballotine gefüllt mit Entenconfit, Kartoffelschmelz

Desserts: Schafskäse & Salat, Dessert-Farandole.

All-inclusive-Menü (Aperitif auf Kosten des Vereins, Menü, 1 Glas Champagner, Wein, Digestif, Kaffee & Abendveranstaltung).

Reservierungen bis zum 7. Dezember.

Offen für alle.

