Soirée les Vagues Electro 8 cale Neptune Arromanches-les-Bains, 20 juillet 2023, Arromanches-les-Bains.

Arromanches-les-Bains,Calvados

Possibilité de manger sur place, planches apéro, burgers etc.

2023-07-20 à 17:30:00 ; fin : 2023-07-20 22:00:00. .

8 cale Neptune Les Bains d’Eté

Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie



Possibility of eating on site, aperitif boards, burgers, etc

Posibilidad de comer in situ, tablas de aperitivos, hamburguesas, etc

Möglichkeit, vor Ort zu essen, Aperitifbretter, Burger etc

Mise à jour le 2023-06-20 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité