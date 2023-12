Rencontre musicale suivie d’un Bal Trad 8 Brière Château-sur-Allier, 4 décembre 2023, Château-sur-Allier.

Château-sur-Allier,Allier

Venez danser à ce bal trad au son des musiques traditionnelles ! Au programme : rencontre de musiciens et bal en scène ouverte..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

8 Brière Le Grenier Animé

Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and dance to the sounds of traditional music! On the program: meet the musicians and dance on an open stage.

Ven a bailar toda la noche al son de la música tradicional En el programa: encuentro con los músicos y baile en un escenario abierto.

Tanzen Sie auf diesem Bal Trad zu den Klängen traditioneller Musik! Auf dem Programm stehen ein Treffen von Musikern und ein Ball auf offener Bühne.

Mise à jour le 2023-11-29 par Office du tourisme de Moulins & sa région