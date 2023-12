Concours de belote au casino 8 Boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

fin : 2024-01-15 L’association « les cartes salisiennes » organise tous les lundis soirs son concours de belote à la salle Chinanou. Qu’on se le dise : c’est ouvert à tous ! Ambiance conviviale assurée !

Inscription sur place : 18 € par équipe.

Tous les participants seront récompensés..

8 Boulevard Saint-Guily Hôtel du Parc

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

