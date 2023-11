Soirée d’anniversaire du casino 8 Boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn, 1 décembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

En cette fin d’année 2023, votre casino organise une Soirée d’Anniversaire exceptionnelle !

Au programme :

19 h : buffet gratuit.

22 h 30 : dégustation du gâteau géant.

Avec toute au long de la soirée, danseuses, musiciens & DJ, magicien, animations animeront les salles de l’hôtel du Parc.

Pour un moment en famille ou entre amis, c’est l’événement à ne pas manquer !

Pour les + de 18 ans uniquement..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 01:00:00. .

8 Boulevard Saint-Guily Hôtel du Parc

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As 2023 draws to a close, your casino is organizing an exceptional Anniversary Evening!

On the program:

7 p.m.: free buffet.

10:30 p.m.: tasting of the giant cake.

Throughout the evening, dancers, musicians & DJs, a magician and other entertainers will enliven the rooms of the Hôtel du Parc.

This is a not-to-be-missed event for families and friends alike!

For 18+ only.

A punto de terminar el año 2023, tu casino organiza una excepcional fiesta de cumpleaños

En el programa:

19 h: buffet libre.

22:30: degustación de la tarta gigante.

Durante toda la velada, bailarines, músicos y DJ, un mago y otros animadores tomarán las salas del Hôtel du Parc.

En familia o entre amigos, ¡no se lo pierda!

Sólo para mayores de 18 años.

Am Ende des Jahres 2023 veranstaltet Ihr Casino einen außergewöhnlichen Geburtstagsabend!

Auf dem Programm stehen :

19:00 Uhr: Kostenloses Buffet.

22:30 Uhr: Verkostung der Riesentorte.

Den ganzen Abend über werden Tänzerinnen, Musiker & DJs, Zauberer und Animationen die Säle des Hotel du Parc beleben.

Für einen Moment mit der Familie oder mit Freunden ist dies ein Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten!

Nur für Personen ab 18 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Béarn des Gaves