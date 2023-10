Concours de belote au Casino 8 Boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn, 2 octobre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

L’association « les cartes salisiennes » organise tous les lundis soirs son concours de belote à la salle Chinanou. Qu’on se le dise : c’est ouvert à tous !

Inscription sur place : 18 € par équipe.

Tous les participants seront récompensés..

2023-10-02 fin : 2023-10-02 . .

8 Boulevard Saint-Guily Hôtel du Parc

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The association « les cartes salisiennes » organizes every Monday evening its belote contest in the Chinanou room. Let’s face it: it’s open to everyone!

Registration on site: 18 ? per team.

All participants will be rewarded.

La asociación « les cartes salisiennes » organiza todos los lunes por la noche su concurso de belote en la sala Chinanou. Seamos realistas: ¡está abierto a todo el mundo!

Inscripción in situ: 18€ por equipo.

Todos los participantes serán recompensados.

Der Verein « les cartes salisiennes » organisiert jeden Montagabend seinen Belote-Wettbewerb im Saal Chinanou. Es sei gesagt: Es ist für alle offen!

Anmeldung vor Ort: 18 ? pro Team.

Alle Teilnehmer werden belohnt.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Béarn des Gaves