Concert au Casino 8 Boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn, 26 août 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Dansez et éclatez vous à la grande soirée du Casino Partouche avec le Duo DJ SAX.

Avec son saxo, il anime les soirées de grands restaurants (La Tour d’Argent à Paris) ou encore des événements privés pour Hermès, Chanel ou en 2022, le Grand Prix de Monaco 2022.

A ne rater sous aucun prétexte !.

2023-08-26 fin : 2023-08-26 23:00:00. EUR.

8 Boulevard Saint-Guily Hôtel du Parc

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Dance the night away at the Casino Partouche with Duo DJ SAX.

With his saxophone, he livens up the evenings of top restaurants (La Tour d’Argent in Paris) or private events for Hermès, Chanel or, in 2022, the Monaco Grand Prix 2022.

Not to be missed!

Baila toda la noche en el Casino Partouche con el dúo DJ SAX.

Con su saxofón, ameniza las veladas de los mejores restaurantes (La Tour d’Argent en París) o eventos privados para Hermès, Chanel o, en 2022, el Gran Premio de Mónaco 2022.

¡No se lo pierda!

Tanzen und strahlen Sie bei der großen Party im Casino Partouche mit dem Duo DJ SAX.

Mit seinem Saxophon unterhält er die Abende großer Restaurants (La Tour d’Argent in Paris) oder auch private Veranstaltungen für Hermès, Chanel oder im Jahr 2022 den Grand Prix von Monaco 2022.

Das sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen!

