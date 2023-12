EXPOSITION DERNIER TAPIS DE LA MANUFACTURE DE LA SAVONNERIE 8 Boulevard Gambetta Lodève, 1 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Pendant trois jours, au Cellier des Chanoines, découvrez le dernier tapis réalisé à la Manufacture de la Savonnerie de Lodève : Un superbe tapis représentant le globe terrestre à demi dans l’ombre, tout comme les 24 lunes qui l’entourent, et tissé d’après l’œuvre « Terre » de Marinus BOEZEM..

2023-12-01 09:00:00 fin : 2023-12-01 18:00:00. .

8 Boulevard Gambetta

Lodève 34700 Hérault Occitanie



For three days, at the Cellier des Chanoines, discover the latest carpet made at the Manufacture de la Savonnerie de Lodève: a superb carpet representing the terrestrial globe half in shadow, just like the 24 moons that surround it, and woven after the work « Terre » by Marinus BOEZEM.

Durante tres días, en el Cellier des Chanoines, descubra la última alfombra realizada en la Manufacture de la Savonnerie de Lodève: una soberbia alfombra que representa el globo terráqueo medio en sombra, al igual que las 24 lunas que lo rodean, y tejida a partir de la obra « Tierra » de Marinus BOEZEM.

Drei Tage lang können Sie im Cellier des Chanoines den neuesten Teppich aus der Manufacture de la Savonnerie de Lodève bewundern: Ein wunderschöner Teppich, der die Erdkugel halb im Schatten darstellt, ebenso wie die 24 Monde, die sie umgeben, und der nach dem Werk « Erde » von Marinus BOEZEM gewebt wurde.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT LODEVOIS ET LARZAC