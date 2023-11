EXPOSITION COUPS DE GÉNIES 8 Boulevard Gambetta Lodève, 15 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Les chercheurs qu’ils soient artisans, artistes, scientifiques, ingénieurs,… ont autant de points communs que de différences dans leurs démarches. En les faisant se rencontrer avec une exposition hors normes créée spécialement, le CIST veut intéresser, étonner, amuser, et faire réfléchir le public de son festival Pourquoi faire tant d’Histoire(s)? mais aussi ceux du Salon des Artisans Créateurs.

2023-11-15 fin : 2023-12-08 . .

8 Boulevard Gambetta

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Researchers, be they craftsmen, artists, scientists, engineers… have as much in common as they have differences in their approaches. By bringing them together in a specially-created exhibition, CIST aims to interest, astonish, amuse and provoke the public at its festival Pourquoi faire tant d’Histoire(s)? as well as those at the Salon des Artisans Créateurs

Los investigadores, ya sean artesanos, artistas, científicos o ingenieros, tienen tanto en común como enfoques diferentes. Al reunirlos en una exposición insólita creada especialmente para la ocasión, el CIST pretende interesar, sorprender, divertir y hacer reflexionar al público asistente a su festival Pourquoi faire tant d’Histoire(s)? así como a los asistentes al Salon des Artisans Créateurs

Forscher, ob Handwerker, Künstler, Wissenschaftler, Ingenieure,… haben ebenso viele Gemeinsamkeiten wie Unterschiede in ihren Ansätzen. Indem das ISTC sie mit einer außergewöhnlichen, eigens kreierten Ausstellung zusammenbringt, möchte es das Publikum seines Festivals Pourquoi faire tant d’Histoire(s)? und des Salon des Artisans Créateurs (Salon der kreativen Handwerker) interessieren, überraschen, amüsieren und zum Nachdenken anregen

Mise à jour le 2023-11-08 par OT LODEVOIS ET LARZAC