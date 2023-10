Ensemble Vocal Emergence & Easy Singers 8 Boulevard du Corps Fr. Pommiès et du 4 Pau, 11 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

L’Ensemble Vocal Easy Singers de Bordeaux, dirigé par Arnaud Legendre, propose un répertoire très varié, autant du point de vue de l’époque que du style. Sa marque de fabrique, mis à part son répertoire éclectique, est le chant choral – sacré ou profane – a capella en petits effectifs. La soirée promet d’être le reflet parfait de leur démarche musicale, et leur programme se focalisera principalement sur la musique anglaise allant de la Renaissance au XXe siècle : John Dowland, Richard Dering, Henry Purcell, Edward Elgar, Benjamin Britten et … John Lennon et Paul McCartney, entre autres.

Et Émergence ? Nous participerons bien entendu à cette soirée de concert en présentant un extrait de notre répertoire américain XXe siècle jazz et swing avec, en plus, What A Wonderful World de Thiel et Weiss.

Pour finir, tous les chanteurs seront sur scène pour unir leurs voix….

2023-11-11

8 Boulevard du Corps Fr. Pommiès et du 4 Eglise Sainte Bernadette

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Ensemble Vocal Easy Singers de Bordeaux, directed by Arnaud Legendre, offers a highly varied repertoire, both in terms of period and style. Its trademark, apart from its eclectic repertoire, is choral singing – sacred or secular – a capella in small numbers. The evening promises to be a perfect reflection of their musical approach, and their program will focus mainly on English music from the Renaissance to the 20th century: John Dowland, Richard Dering, Henry Purcell, Edward Elgar, Benjamin Britten and ? John Lennon and Paul McCartney, among others.

And Émergence? Of course, we’ll be taking part in this concert evening, presenting an excerpt from our twentieth-century American jazz and swing repertoire, with the addition of What A Wonderful World by Thiel and Weiss.

Finally, all the singers will be on stage to unite their voices…

El Ensemble Vocal Easy Singers de Burdeos, dirigido por Arnaud Legendre, ofrece un repertorio muy variado, tanto en lo que se refiere a la época como al estilo. Además de su repertorio ecléctico, se caracteriza por el canto coral – sacro o profano – a capella y en pequeño número. La velada promete ser un perfecto reflejo de su enfoque musical, y su programa se centrará principalmente en la música inglesa del Renacimiento al siglo XX: John Dowland, Richard Dering, Henry Purcell, Edward Elgar, Benjamin Britten y… John Lennon y Paul McCartney, entre otros.

¿Y Émergence? Por supuesto, participaremos en esta velada de conciertos presentando un extracto de nuestro repertorio de jazz y swing americano del siglo XX, con el añadido de What A Wonderful World de Thiel y Weiss.

Por último, todos los cantantes subirán al escenario para unir sus voces…

Das Vokalensemble Easy Singers aus Bordeaux unter der Leitung von Arnaud Legendre bietet ein sehr vielfältiges Repertoire, sowohl in Bezug auf die Epoche als auch auf den Stil. Sein Markenzeichen, abgesehen von seinem eklektischen Repertoire, ist der geistliche und weltliche Chorgesang a capella in kleiner Besetzung. Der Abend verspricht ein perfektes Spiegelbild ihres musikalischen Ansatzes zu werden, und ihr Programm wird sich hauptsächlich auf englische Musik von der Renaissance bis zum 20. Jahrhundert konzentrieren: John Dowland, Richard Dering, Henry Purcell, Edward Elgar, Benjamin Britten und ? John Lennon und Paul McCartney, unter anderem.

Was ist mit Emergence? Wir nehmen natürlich an diesem Konzertabend teil und präsentieren einen Auszug aus unserem amerikanischen Repertoire des 20. Jahrhunderts Jazz und Swing mit zusätzlichem What A Wonderful World von Thiel und Weiss.

Zum Abschluss werden alle Sänger auf der Bühne stehen, um ihre Stimmen zu vereinen…

