Concert du Nouveau Choeur 8 Boulevard du Corps Fr. Pommiès et du 4 Pau, 26 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Émergence reçoit le « Nouveau Choeur» dirigé par Igor Mikhailevsky fondateur du Chœur de Crimée

Igor Mikhailevsky, diplômé de conservatoires prestigieux ukrainiens, professeur de musique, de techniques vocales et de direction de chœur, fut le directeur artistique du Chœur de Crimée, un chœur primé à maintes reprises dans divers pays de l’Europe où il fit des tournées triomphantes dans les plus grands festivals. Réfugié en France, Igor Mikhailevsky s’installe à Montpellier et en 2022, animé par une motivation à toute épreuve et une sensibilité hors du commun, y crée le « Nouveau Chœur ». Les débuts en concert se font en février 2023. Composé de 15 à 20 chanteurs confirmés, ce chœur fait preuve d’une originalité remarquable, tant sur le plan du style que sur celui de la couleur et la technicité musicales. Ce chœur est porté par le désir de communiquer, à travers sa musique, (…).

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . EUR.

8 Boulevard du Corps Fr. Pommiès et du 4 Eglise sainte Bernadotte

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Émergence welcomes the « New Choir » directed by Igor Mikhailevsky, founder of the Crimean Choir

Igor Mikhailevsky, a graduate of prestigious Ukrainian conservatories and professor of music, vocal techniques and choral conducting, was artistic director of the award-winning Crimean Choir, which toured Europe’s leading festivals. A refugee in France, Igor Mikhailevsky settled in Montpellier and in 2022, driven by his unfailing motivation and uncommon sensitivity, created the « Nouveau Ch?ur ». The group made its concert debut in February 2023. Made up of 15 to 20 experienced singers, this ch?ur demonstrates remarkable originality, both in terms of style and musical color and technicality. This choir is driven by the desire to communicate, through its music, (…)

Émergence da la bienvenida al « Nuevo Coro » dirigido por Igor Mikhailevsky, fundador del Coro de Crimea

Igor Mikhailevsky, graduado en prestigiosos conservatorios ucranianos y profesor de música, técnicas vocales y dirección coral, fue el director artístico del Coro de Crimea, un coro que ganó numerosos premios en varios países europeos y realizó giras triunfales por los mayores festivales. Refugiado en Francia, Igor Mikhailevsky se instaló en Montpellier y en 2022, impulsado por su inagotable motivación y una sensibilidad fuera de lo común, creó el « Nouveau Ch?ur ». El coro debutó en concierto en febrero de 2023. Formado por entre 15 y 20 cantantes experimentados, este coro destaca por su originalidad, tanto en el estilo como en el color y la técnica musical. Este coro está animado por el deseo de comunicar, a través de su música, (…)

Émergence empfängt den « Neuen Chor » unter der Leitung von Igor Mikhailevsky, dem Gründer des Krim-Chores

Igor Mikhailevsky, Absolvent renommierter ukrainischer Konservatorien, Professor für Musik, Gesangstechniken und Chorleitung, war der künstlerische Leiter des Krim-Chores, eines Chores, der in verschiedenen Ländern Europas mehrfach ausgezeichnet wurde und triumphale Tourneen auf den größten Festivals absolvierte. Als Flüchtling in Frankreich ließ sich Igor Mikhailevsky in Montpellier nieder und gründete dort 2022 den « Nouveau Ch?ur », der von einer unerschütterlichen Motivation und einer außergewöhnlichen Sensibilität angetrieben wurde. Das Konzertdebüt findet im Februar 2023 statt. Dieser aus 15 bis 20 erfahrenen Sängern bestehende Ch?ur beweist eine bemerkenswerte Originalität, sowohl was den Stil als auch die musikalische Farbe und Technik betrifft. Dieser Chor wird von dem Wunsch getragen, durch seine Musik (…)

Mise à jour le 2023-10-15 par OT Pau