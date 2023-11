Bal des Rapatonadas au Sismographe 8 bis, Rue Georges Clemenceau, Aurillac (15) Bal des Rapatonadas au Sismographe 8 bis, Rue Georges Clemenceau, Aurillac (15), 11 novembre 2023, . Bal des Rapatonadas au Sismographe Samedi 11 novembre, 18h00 8 bis, Rue Georges Clemenceau, Aurillac (15) 18 h – Apéro-contes avec Séverine Sarrias, Malika Verlaguet, Didier Huguet, Alan Roch19 h – Repas avec le Food Truck « La Car’Louche »20 h 30 – Conte « Le chant des vaches » (français/òc)Séverine Sarrias et Mathieu Lespagnol22 h – Bal d’ouverture« Saique Benlèu » Arnaud Cance suivi de Mickaël Vidal puis « bœuf » jusqu’à 1h du matin Tarifs : CONTE + BAL : plein 12€ / réduit : 9€CONTE : plein 8€ / réduit : 5€BAL : plein 7€ / réduit : 5€• Infos et résa : 06 22 60 86 30 – ieo.evenements@gmail.comBilletterie en ligne : https://www.helloasso.com/associations/institut-d-etudes-occitanes-du-cantal/evenements/ouverture-du-festival-du-conte-las-rapatonadas source : événement Bal des Rapatonadas au Sismographe publié sur AgendaTrad 8 bis, Rue Georges Clemenceau, Aurillac (15) 8 bis, Rue Georges Clemenceau, 15000 Aurillac, France [{« link »: « mailto:ieo.evenements@gmail.comBilletterie »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/institut-%20d-etudes-occitanes-du-cantal/evenements/ouverture-du-festival-du-conte-las-rapatonadas »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46314 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

