Ferronnerie d’Art et Métallerie SPRINGSKLEE 8 bis rue du lavoir Contreuve, 12 juillet 2023, Contreuve.

Contreuve,Ardennes

Visite de l’atelier du ferronnier d’art : de la forge à l’assemblage des pièces, Ferronnerie, Métallerie : Portail – garde – corps … Éventuellement de la chaudronnerie.Toute l’année sur rendez-vous.

8 bis rue du lavoir

Contreuve 08400 Ardennes Grand Est



Visit of the ironworker’s workshop : from the forge to the assembly of the parts, Ironwork, Metalwork : Gate – guardrail … All year round by appointment

Visite el taller del herrero: desde la forja hasta el montaje de las piezas, herrajes, carpintería metálica: portón – guardia – cuerpo… Posiblemente calderería. Todo el año con cita previa

Besichtigung der Werkstatt des Kunstschmieds: vom Schmieden bis zum Zusammenbau der Teile, Schmiedearbeiten, Metallarbeiten: Tore – Geländer – Körper … Eventuell Kesselschmiedearbeiten.ganzjährig nach Vereinbarung

