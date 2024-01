Film « LES 3 MOUSQUETAIRES MILADY » au CINEMA SELECT à PLANCHER-les-MINES 8 bis Rue du Laurier Plancher-les-Mines, vendredi 12 janvier 2024.

Plancher-les-Mines Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 20:30:00

fin : 2024-01-12

Le cinéma Sélect vous propose ce weekend le film « LES 3 MOUSQUETAIRES MILADY ».

1h 55min / Aventure, Historique

De Martin Bourboulon

Par Alexandre De La Patellière, Matthieu Delaporte

Avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

8 bis Rue du Laurier Cinéma Sélect

Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



