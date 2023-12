Concert de Noël | Concert des élèves de l’AMEM 8 bis, Rue des Déportés Montataire, 1 décembre 2023, Montataire.

Montataire,Oise

L’Association municipale d’enseignement et d’éducation musicale (AMEM) met en avant le travail de ses élèves à travers un après-midi chaleureux et musical à l’approche des fêtes de fin d’année..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 16:45:00. 0 .

8 bis, Rue des Déportés

Montataire 60160 Oise Hauts-de-France



The Association municipale d?enseignement et d?éducation musicale (AMEM) showcases the work of its students with a warm, musical afternoon in the run-up to the festive season.

La Association municipale d’enseignement et d’éducation musicale (AMEM) da a conocer el trabajo de sus alumnos con una cálida tarde musical en vísperas de las fiestas navideñas.

Die Association municipale d’enseignement et d’éducation musicale (AMEM) stellt die Arbeit ihrer Schülerinnen und Schüler mit einem gemütlichen und musikalischen Nachmittag in der Vorweihnachtszeit in den Mittelpunkt.

Mise à jour le 2023-11-28 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise