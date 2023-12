Conte musical dansé | Et puis s’en va, l’album pour de vrai 8 bis, Rue des Déportés Montataire, 1 décembre 2023, Montataire.

Montataire,Oise

Une conteuse danseuse nous emmène dans l’univers des Amimotions. Il n’est parfois pas simple de reconnaître les émotions dans nos tourbillons du quotidien. Les familles découvriront l’album-cd « Et puis s’en va » édité par la compagnie, un moment de complicité en famille pour les tout-petits. Gratuit.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:30:00. 0 .

8 bis, Rue des Déportés

Montataire 60160 Oise Hauts-de-France



A dancing storyteller takes us into the world of Amimotions. It’s not always easy to recognize emotions in the whirlwind of everyday life. Families will discover the CD album « Et puis s’en va » published by the company, a moment of family complicity for toddlers. Free

Una narradora y bailarina nos adentra en el mundo de Amimotions. No siempre es fácil reconocer las emociones en el torbellino de la vida cotidiana. Las familias descubrirán el álbum en CD « Et puis s’en va » editado por la compañía, un momento familiar de complicidad para los más pequeños. Gratis

Eine tanzende Erzählerin nimmt uns mit in die Welt der Amimotions. Es ist manchmal nicht einfach, die Emotionen in unserem Alltag zu erkennen. Familien entdecken das von der Kompanie herausgegebene CD-Album « Et puis s’en va », ein Moment der Komplizenschaft mit der Familie für die ganz Kleinen. Kostenlos

Mise à jour le 2023-11-28 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise