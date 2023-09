Conférence| La bande à Bonnot 8 bis, Rue des Déportés Montataire, 19 octobre 2023, Montataire.

Montataire,Oise

En partenariat avec les archives départementales de l’Oise, Vincent Gougeat retrace l’affaire sanglante qui a fait trembler Chantilly en 1912. Revivez l’attaque de la succursale de la Société générale. Gratuit. Renseignements au 03 44 24 69 97 ou à l’adresse email: lepalace@mairie-montataire.fr.

2023-10-19 fin : 2023-10-19 20:30:00. 0 .

8 bis, Rue des Déportés

Montataire 60160 Oise Hauts-de-France



In partnership with the Oise departmental archives, Vincent Gougeat retraces the bloody affair that rocked Chantilly in 1912. Relive the attack on the Société Générale branch. Free admission. Information on 03 44 24 69 97 or lepalace@mairie-montataire.fr

En colaboración con los archivos departamentales de Oise, Vincent Gougeat rememora el sangriento asunto que sacudió Chantilly en 1912. Reviva el asalto a la sucursal de la Société Générale. Entrada gratuita. Información en el 03 44 24 69 97 o por correo electrónico: lepalace@mairie-montataire.fr

In Zusammenarbeit mit den Archiven des Departements Oise zeichnet Vincent Gougeat den blutigen Fall nach, der Chantilly 1912 in Angst und Schrecken versetzte. Erleben Sie den Überfall auf die Filiale der Société Générale. Die Teilnahme ist kostenlos. Informationen unter 03 44 24 69 97 oder per E-Mail: lepalace@mairie-montataire.fr

Mise à jour le 2023-09-12 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise