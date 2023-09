Concert | Tribu Nougaro 8 bis, Rue des Déportés Montataire, 7 octobre 2023, Montataire.

Montataire,Oise

Revivez le répertoire de Nougaro en musique le temps d’un concert. Il nous a quittés depuis presque 20 ans, déjà. Bien plus qu’un hommage, un moment intemporel. Renseignements au 03 44 24 69 97 ou à l’adresse email: lepalace@mairie-montataire.fr Tarifs: de 3€ à 10€.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 17:30:00. 3 .

8 bis, Rue des Déportés

Montataire 60160 Oise Hauts-de-France



Relive Nougaro?s repertoire in music during a concert. It?s been almost 20 years since he left us. Much more than a tribute, a timeless moment. Information on 03 44 24 69 97 or lepalace@mairie-montataire.fr Prices: 3? to 10?

Reviva el repertorio de Nougaro en música para un concierto. Han pasado casi 20 años desde su fallecimiento. Más que un homenaje, un momento intemporal. Para más información, llame al 03 44 24 69 97 o envíe un correo electrónico a lepalace@mairie-montataire.fr Entradas: de 3 a 10 euros

Erleben Sie das Repertoire von Nougaro in einem Konzert musikalisch neu. Er hat uns schon vor fast 20 Jahren verlassen. Mehr als eine Hommage, ein zeitloser Moment. Informationen unter 03 44 24 69 97 oder lepalace@mairie-montataire.fr Preise: von 3? bis 10?

Mise à jour le 2023-09-12 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise