Cirque | L’histoire qui va te faire flipper ta race (tellement qu’elle fait peur) 8 bis, Rue des Déportés Montataire, 3 octobre 2023, Montataire.

Montataire,Oise

Ce spectacle est déconseillé aux moins de 14 ans. Si vous vous surprenez à paniquer, dites-vous simplement que… tout à une fin ! Le clown Thyphus Bronx a trouvé une histoire des frères Grimm, le conte du Genévrier, qu’il souhaite nous partager à sa sauce avec ses pulsions et ses confusions..

2023-10-03 fin : 2023-10-03 21:10:00. 10 .

8 bis, Rue des Déportés

Montataire 60160 Oise Hauts-de-France



This show is not recommended for children under 14. If you find yourself panicking, just remember? everything has an end! Clown Thyphus Bronx has found a story by the Brothers Grimm, The Juniper Tale, which he wants to share with us in his own way, with all his impulses and confusion.

Este espectáculo no está recomendado para menores de 14 años. Si te entra el pánico, recuerda… ¡todo tiene que acabar! El payaso Thyphus Bronx ha encontrado un cuento de los hermanos Grimm, El cuento del enebro, que quiere compartir con nosotros a su manera, con todos sus impulsos y confusiones.

Diese Aufführung ist für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet. Wenn Sie in Panik geraten, sagen Sie sich einfach, dass alles ein Ende hat! Der Clown Thyphus Bronx hat eine Geschichte der Gebrüder Grimm gefunden, das Märchen vom Wacholder, das er mit uns teilen möchte.

