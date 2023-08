Théâtre | Alerte blaireau dégâts 8 bis, Rue des Déportés Montataire, 2 septembre 2023, Montataire.

Montataire,Oise

Un adolescent utilise YouTube pour partager ses convictions et crier ses vérités sur soi et le monde. Spectacle suivi d’une présentation courte de la saison. Durée 45 mn. Gratuit, tout public sur réservation au 03 44 24 69 97 ou à l’adresse email: lepalace@mairie-montataire.fr.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 17:00:00. 0 .

8 bis, Rue des Déportés

Montataire 60160 Oise Hauts-de-France



A teenager uses YouTube to share his convictions and shout out his truths about himself and the world. Show followed by a short presentation of the season. Length 45 mins. Free, open to the general public, booking essential: 03 44 24 69 97 or lepalace@mairie-montataire.fr

Un adolescente utiliza YouTube para compartir sus convicciones y gritar sus verdades sobre sí mismo y el mundo. Espectáculo seguido de una breve presentación de la temporada. Duración: 45 minutos. Gratuito, abierto a todos con cita previa en el 03 44 24 69 97 o por correo electrónico: lepalace@mairie-montataire.fr

Ein Teenager nutzt YouTube, um seine Überzeugungen zu teilen und seine Wahrheiten über sich selbst und die Welt herauszuschreien. Aufführung mit anschließender Kurzvorstellung der Saison. Dauer: 45 Minuten. Kostenlos, für alle Altersgruppen, mit Reservierung unter 03 44 24 69 97 oder per E-Mail: lepalace@mairie-montataire.fr

