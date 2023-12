Cet évènement est passé BALADE EN PETIT TRAIN 8 bis Quai Carnot Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

BALADE EN PETIT TRAIN 8 bis Quai Carnot Saumur, 17 décembre 2023, Saumur.

Début : 2023-12-17

Début : 2023-12-17
fin : 2023-12-17

Montez-vite à bord, le petit train vous attend !.

Montez-vite à bord, le petit train vous attend !

Évadez-vous le temps d’une douce balade dans le cœur de ville et admirez les décorations et illuminations de Noël. .

8 bis Quai Carnot

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

