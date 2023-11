La céramique de l’Antiquité à nos jours – Muse National Adrien Dubouché 8 Bis Place Winston Churchill Limoges, 20 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 10h30 le 20 Novembre

À 14h30 le 21 Décembre

Durée 1h.

À travers une dizaine de chefs-d’œuvre vous est racontée la grande histoire de la céramique, depuis son apparition à la préhistoire jusqu’à nos jours, avec un focus sur la porcelaine de Limoges.

Réservation obligatoire sur le site Cultival..

2023-11-20 fin : 2023-11-20 15:30:00. EUR.

8 Bis Place Winston Churchill Muse National Adrien Dubouché

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 10:30 a.m. on November 20

At 2:30 pm on December 21

Duration 1h.

A dozen masterpieces tell the story of ceramics, from prehistoric times to the present day, with a focus on Limoges porcelain.

Reservations required on the Cultival website.

El 20 de noviembre a las 10.30 horas

A las 14.30 h el 21 de diciembre

Duración 1 hora.

Una docena de obras maestras cuentan la historia de la cerámica, desde su aparición en la prehistoria hasta nuestros días, con especial atención a la porcelana de Limoges.

Reserva obligatoria en la página web de Cultival.

Um 10:30 Uhr am 20. November

Um 14:30 Uhr am 21. Dezember

Dauer: 1 Stunde

Anhand von zehn Meisterwerken wird Ihnen die große Geschichte der Keramik erzählt, von ihrer Entstehung in der Vorgeschichte bis heute, mit einem Schwerpunkt auf dem Limoges-Porzellan.

Reservierung auf der Cultival-Website erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Limoges Métropole