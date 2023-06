Inc(l)assable – 30 ans du Craft (2ème accrochage) 8 Bis Place Winston Churchill Limoges, 5 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

2ème Accrochage.

À l’occasion des 30 ans du Centre de Recherches des Arts du Feu et de la Terre, la galerie historique et la galerie de porcelaine de Limoges accueillent des œuvres qui n’ont encore jamais été exposées au musée..

2023-07-05 fin : 2023-12-18 17:45:00. .

8 Bis Place Winston Churchill Musée National Adrien Dubouché

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



2nd Hanging.

To mark the 30th anniversary of the Centre de Recherches des Arts du Feu et de la Terre, the historic gallery and the Limoges porcelain gallery are hosting works that have never before been exhibited at the museum.

2º Colgado.

Con motivo del 30 aniversario del Centre de Recherches des Arts du Feu et de la Terre, la galería histórica y la galería de porcelana de Limoges acogen obras nunca antes expuestas en el museo.

2. Aufhängen.

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Centre de Recherches des Arts du Feu et de la Terre werden in der historischen Galerie und der Porzellangalerie von Limoges Werke ausgestellt, die noch nie zuvor im Museum zu sehen waren.

