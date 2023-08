Causerie – Dégustation « Autour des vins de Corrèze » 8 bis place Joffre Ussel, 2 septembre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

Conférence de Florian Arfeuillère (auteur des romans « Corrèze-Prés-Bordeau » et « Les folles années vin ») et dégustation de vin avec Florian Le Pogam de la cave 1001 Vignes. Gratuit, sur inscription.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . .

8 bis place Joffre

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Lecture by Florian Arfeuillère (author of the novels « Corrèze-Prés-Bordeau » and « Les folles années vin ») and wine tasting with Florian Le Pogam from the 1001 Vignes winery. Free, registration required

Conferencia de Florian Arfeuillère (autor de las novelas « Corrèze-Prés-Bordeau » y « Les folles années vin ») y degustación de vinos con Florian Le Pogam de la bodega 1001 Vignes. Gratuito, previa inscripción

Vortrag von Florian Arfeuillère (Autor der Romane « Corrèze-Prés-Bordeau » und « Les folles années vin ») und Weinprobe mit Florian Le Pogam von der Weinkellerei 1001 Vignes. Kostenlos, nach Anmeldung

