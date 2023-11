Spectacle de noël 8, bis Place du portail haut Rignac, 20 décembre 2023, Rignac.

Rignac,Aveyron

A 10h à la Médiathèque du Pays Rignacois..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . .

8, bis Place du portail haut

Rignac 12390 Aveyron Occitanie



At 10 am at the Médiathèque du Pays Rignacois.

A las 10 h en la Mediateca del País Rignacois.

Um 10 Uhr in der Mediathek des Pays Rignacois.

