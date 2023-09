Si on jouait? 8, bis Place du portail haut Rignac Catégories d’Évènement: Aveyron

Rignac Si on jouait? 8, bis Place du portail haut Rignac, 4 octobre 2023, Rignac. Rignac,Aveyron .

2023-10-04 fin : 2023-10-04 . EUR.

8, bis Place du portail haut

Rignac 12390 Aveyron Occitanie

Mise à jour le 2023-09-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Rignac Autres Lieu 8, bis Place du portail haut Adresse 8, bis Place du portail haut Ville Rignac Departement Aveyron Lieu Ville 8, bis Place du portail haut Rignac latitude longitude 44.4096;2.290429167

8, bis Place du portail haut Rignac Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rignac/