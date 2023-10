Si l’histoire m’était contée 8, bis Place du portail haut Rignac, 20 septembre 2023, Rignac.

Rignac,Aveyron

Des bénévoles viennent lire des histoires aux enfants à partir de 3 ans à la Médiathèque du Pays Rignacois..

2023-09-20 fin : 2023-09-20 . EUR.

8, bis Place du portail haut

Rignac 12390 Aveyron Occitanie



Volunteers come to read stories to children from 3 years old at the Médiathèque du Pays Rignacois.

Los voluntarios vienen a leer cuentos a niños a partir de 3 años en la Médiathèque du Pays Rignacois.

Freiwillige lesen Kindern ab 3 Jahren in der Mediathek des Pays Rignacois Geschichten vor.

Mise à jour le 2023-09-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS