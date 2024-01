Dom Pouce 8 Bis, Grande rue Amathay-Vésigneux, vendredi 12 janvier 2024.

Amathay-Vésigneux Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 20:00:00

fin : 2024-01-12

Tic, tac, tic, tac…

Fait le temps qui passe vers un lendemain.

Dans la maison-dôme, s´abrite un petit nid douillet hors du temps. Entre ciel et terre, entre jour et nuit, nous nous faufilons à la recherche du temps. Course, pause, ralenti. Comment vivons-nous le temps présent ?

Ce conte onirique, illustré par la danse aérienne et la musique en direct, vous transportera dans un autre espace-temps accessible aux plus petits comme aux grands.

8 Bis, Grande rue Théâtre de l’Enchanteur

Amathay-Vésigneux 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-09 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON