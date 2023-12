Venise sous la Neige 8 Bis Grande Rue Amathay-Vésigneux Catégories d’Évènement: Amathay-Vésigneux

Doubs Venise sous la Neige 8 Bis Grande Rue Amathay-Vésigneux, 31 décembre 2023 20:30, Amathay-Vésigneux. Amathay-Vésigneux,Doubs .

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

8 Bis Grande Rue Théâtre de l’Enchanteur

Amathay-Vésigneux 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-05 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON Détails Heure : 20:30 Catégories d’Évènement: Amathay-Vésigneux, Doubs Autres Code postal 25330 Lieu 8 Bis Grande Rue Adresse 8 Bis Grande Rue Théâtre de l'Enchanteur Ville Amathay-Vésigneux Departement Doubs Lieu Ville 8 Bis Grande Rue Amathay-Vésigneux Latitude 47.016667 Longitude 6.2 latitude longitude 47.016667;6.2

8 Bis Grande Rue Amathay-Vésigneux Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amathay-vesigneux/