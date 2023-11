LES RACINES BLEUES 8 Bis Grande Rue Amathay-Vésigneux Catégories d’Évènement: Amathay-Vésigneux

Doubs LES RACINES BLEUES 8 Bis Grande Rue Amathay-Vésigneux, 5 novembre 2023, Amathay-Vésigneux. Amathay-Vésigneux,Doubs .

2023-11-05 fin : 2023-11-05 17:30:00. EUR.

8 Bis Grande Rue Théâtre de l’Enchanteur

Amathay-Vésigneux 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-10-26 par COORDINATION DOUBS Détails Catégories d’Évènement: Amathay-Vésigneux, Doubs Autres Lieu 8 Bis Grande Rue Adresse 8 Bis Grande Rue Théâtre de l'Enchanteur Ville Amathay-Vésigneux Departement Doubs Lieu Ville 8 Bis Grande Rue Amathay-Vésigneux latitude longitude 47.016667;6.2

8 Bis Grande Rue Amathay-Vésigneux Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amathay-vesigneux/