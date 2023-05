Show et freestyle Dans6T 8 bis avenue des Forges, 3 juin 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Soirée underground avec au programme : show de danse avec un rappeur, tatoueur, barbier, graffeur et DJ sur place

La Compagnie Dans6T regroupe des artistes d’horizons divers et compose avec des styles artistiques variés.

S’appuyant sur sa base, la danse hip-hop, la compagnie Dans6t s’est enrichi de rencontres improbables, sur lesquelles le chorégraphe Bouziane BOUTELDJA s’est appuyé pour parfaire son vocabulaire, et proposer ainsi une ouverture sans complexe….

2023-06-03 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-03 02:00:00. EUR.

8 bis avenue des Forges TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Underground party with dance show with a rapper, tattoo artist, barber, graffiti artist and DJ on site

The Dans6T Company gathers artists from various backgrounds and composes with various artistic styles.

Relying on its base, the hip-hop dance, the company Dans6t was enriched by improbable meetings, on which the choreographer Bouziane BOUTELDJA leaned to perfect his vocabulary, and to propose an opening without complex…

Fiesta underground con espectáculo de baile con rapero, tatuador, barbero, grafitero y DJ in situ

La compañía Dans6T reúne a artistas de distintas procedencias y compone con diversos estilos artísticos.

Partiendo de su base, la danza hip-hop, la compañía Dans6t se ha enriquecido con encuentros improbables, en los que se ha apoyado el coreógrafo Bouziane BOUTELDJA para perfeccionar su vocabulario y proponer así una apertura sin complejos…

Underground-Abend mit folgendem Programm: Tanzshow mit einem Rapper, Tätowierer, Barbier, Graffiti-Künstler und DJ vor Ort

Die Compagnie Dans6T vereint Künstler mit unterschiedlichen Hintergründen und komponiert mit verschiedenen künstlerischen Stilen.

Die Compagnie Dans6t stützt sich auf ihre Basis, den Hip-Hop-Tanz, und hat sich durch unwahrscheinliche Begegnungen bereichert, auf die sich der Choreograph Bouziane BOUTELDJA gestützt hat, um sein Vokabular zu perfektionieren und so eine Offenheit ohne Komplexe anzubieten…

Mise à jour le 2023-05-23 par OT de Tarbes|CDT65