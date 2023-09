Spectacle : le safari urbain 8 avenue Stephane Mallarmé Montélimar, 30 septembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Ce spectacle, créé par les habitants durant une semaine d’ateliers, mêle théâtre, cirque, chants, projections, marionnettes…

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

8 avenue Stephane Mallarmé Centre social Colluci

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This show, created by local residents during a week of workshops, combines theater, circus, song, projections and puppets…

Este espectáculo, creado por vecinos de la zona durante una semana de talleres, combina teatro, circo, canciones, proyecciones y marionetas…

Diese Aufführung, die von den Bewohnern während eines einwöchigen Workshops kreiert wurde, vermischt Theater, Zirkus, Gesang, Projektionen und Marionetten.

