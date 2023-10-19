AFTERWORK #12 AU IBIS STYLES DE LAVAL 8 Avenue Robert Buron Laval
AFTERWORK #12 AU IBIS STYLES DE LAVAL 8 Avenue Robert Buron Laval, 19 octobre 2023, Laval.
Laval,Mayenne
Afterwork #12 à l’Ibis Styles Laval Centre Gare de Laval.
2023-10-19 fin : 2023-10-19 22:00:00. .
8 Avenue Robert Buron
Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
Afterwork #12 at the Ibis Styles Laval Centre Gare in Laval
Afterwork #12 en el Ibis Styles Laval Centre Gare de Laval
Afterwork #12 im Ibis Styles Laval Centre Gare in Laval
Mise à jour le 2023-10-10 par eSPRIT Pays de la Loire