AFTERWORK #10 AU IBIS STYLES DE LAVAL 8 Avenue Robert Buron Laval, 29 juin 2023, Laval.

Laval,Mayenne

Afterwork #8 à l’Ibis Styles Laval Centre Gare de Laval.

2023-06-29 à ; fin : 2023-06-29 22:00:00. .

8 Avenue Robert Buron

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



Afterwork #8 at the Ibis Styles Laval Centre Gare in Laval

Afterwork #8 en el Ibis Styles Laval Centre Gare de Laval

Afterwork #8 im Ibis Styles Laval Centre Gare in Laval

Mise à jour le 2023-06-19 par eSPRIT Pays de la Loire